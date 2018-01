Deel dit artikel:











Weer brand in huis Rotterdam-Delfshaven Foto: @BOAKhalid

Aan de 1e Schansstraat in Rotterdam-Delfshaven is in korte tijd twee keer brand in een huis geweest. In beide gevallen kan de politie brandstichting niet uitsluiten.

Wat er precies is gebeurd, wordt uitgezocht. De eerste brand was vrijdag aan het begin van de middag. Maandagochtend was het opnieuw raak in het huis aan de 1e Schansstraat. De brand was snel geblust. Medewerkers van de stichting Salvage zijn ingeroepen om de bewoners bij te staan.