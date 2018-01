Bij een aanrijding op de kruising van de Doklaan van de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid is zondagavond een voetganger zwaargewond geraakt.

De 47-jarige man stak vermoedelijk over bij een zebrapad en werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is in gesprek met de 21-jarige Rotterdammer die de auto bestuurde over de oorzaak van het ongeluk.