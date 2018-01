Meisje steekt klasgenoot tijdens stoeipartij met passer

Een stoeipartij tussen twee leerlingen op de G.K. van Hogendorpschool in Rotterdam-West is maandag nogal uit de hand gelopen.

Volgens een woordvoerster van de school waren een jongen en meisje elkaar in de klas een beetje aan het pesten. Het meisje had een passer in haar hand en stak daar net iets te hard mee in de richting van de jongen.

Zijn been werd met de punt van de passer geraakt en begon direct hevig te bloeden. Na eerste hulp van medewerkers van de school is de leerling vervoerd naar het ziekenhuis.

"Daar zal worden bekeken of de passerpunt nog in het been zit en operatief verwijderd moet worden", aldus de woordvoerster van de school. "Zowel de jongen als het meisje zijn ondersteboven van het voorval. Voor hen is intern door de school nazorg geregeld."

De betrokkenen hebben volgens de politie geen aangifte gedaan.