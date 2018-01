Deel dit artikel:











Handrem vergeten: auto belandt in de sloot Foto: 112-Puttershoek

Op de Nassaulaan in Puttershoek is maandag een auto van de gemeente Binnenmaas in het water terechtgekomen. De bestuurder was vergeten de auto goed op de handrem te zetten.

Bij het voorval raakte niemand gewond. Op het moment dat het voertuig de sloot in rolde, zat de bestuurder er niet in. In de auto zaten ook geen kostbare spullen. "Behalve een pen en een kladblok is er niets verloren gegaan, dit is gewoon een gevalletje pech", zegt een woordvoerder van de gemeente Binnenmaas lachend. De auto was alweer een uur later uit het water gehaald en geborgen.