Bewoners na afgewaaid dak weer naar huis

Na de westerstorm donderdag, mochten de bewoners van de bovenste etage van de flat aan de Landmanstraat maandag weer naar huis. De woningen in Rotterdam-Charlois hebben nog geen dak, maar de plafonds zelf zijn nog intact.

Tijdens de storm waaiden namelijk alleen de dakplaten van hun plek. Sindsdien is de flat afgedekt met zeil. Het dak belandde tijdens de storm in de achtertuinen van woningen op de begane grond en richtte daar een enorme ravage aan. Die wordt inmiddels opgeruimd.

Engeltjes

Mevrouw van der Have woont op de begane grond van het gebouw en was thuis op het moment dat het dak naar beneden kwam.

"Ik vond het donderdag eng en liep daarom door de achtertuin naar de buren toe. Zij waren alleen niet thuis. Ik stapte mijn eigen tuin weer in op het moment dat het dak naar beneden viel: in de tuin van de buren. Dus ik had een zooi engeltjes op mijn schouder."

Een meisje dat met tranen in haar ogen naar beneden kwam vroeg aan Van der Have wat ze moest doen. "Ik heb haar geadviseerd te blijven zitten, want we worden vanzelf geïnformeerd door de brandweer en politie en dat klopte ook."

Onbegrijpelijk

Voor Van der Have is het nog steeds onbegrijpelijk hoe het dak tijdens de storm kon wegwaaien.

"Het was een behoorlijke storm en een oud gebouw. Of het daaraan ligt? Ik weet het niet. Ik hoorde ook dat het misschien niet goed verankerd was, maar of dat zo is? Ik weet het allemaal niet."

Hoelang het nog gaat duren voordat er weer een dak op de flat zit, is niet bekend. Op dit moment treft de aannemer voorbereidingen, maar er wordt pas later gekeken wat er precies moet gebeuren.