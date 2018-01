Deel dit artikel:











Vrouw omgekomen door woningbrand in Rotterdam-Crooswijk Foto: MediaTV

Bij een brand in een huis aan de Rubroekstraat in Rotterdam-Crooswijk is maandagmiddag een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer is de bewoonster van het huis.

De vrouw was nog aanwezig toen de brand 's middags door een voorbijganger werd ontdekt. Het slachtoffer moest uit het huis worden gered en heeft het niet overleefd. Waar en waardoor het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De brand was rond 14:45 uur onder controle. Door de brand zijn ook vijf andere woningen beschadigd. De schade aan deze woningen valt mee, de bewoners konden maandagavond al weer naar huis,