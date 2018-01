Dag één van Van Persie bij Feyenoord: kijk hier alle beelden

Robin van Persie trainde maandagochtend voor het eerst mee bij Feyenoord. Aangezien spits Nicolai Jørgensen geschorst is, zou Van Persie woensdag al gelijk kunnen spelen tegen FC Utrecht. ''Het is kort dag, maar er is een goede kans dat ik er bij zit'', aldus Van Persie op de persconferentie.

''Ik wil zo snel mogelijk fit worden. De laatste weken waren niet ideaal, zal ik eerlijk zeggen. De training ging maandagochtend goed. Er is een verschil tussen jezelf heel goed voelen, want dat doe ik, en echt wedstrijdfit zijn. Dat kost tijd. En die tijd hebben we en krijg ik ook.'', aldus De Rotterdammer.

Van Persie hoeft naar eigen zeggen niet per se in de spits te spelen. ''Op welke positie ik speel is aan de trainer. De voorste zes posities heb ik allemaal bekleed in de afgelopen 20 jaar.''

De vergelijking met Dirk Kuijt, die zijn carrière bij Feyenoord afsloot, gaat niet op volgens Van Persie. ''Dirk is Dirk en ik ben Robin. We zijn verschillend, maar ik heb enorm van hem genoten. Net als iedereen in Rotterdam. Ik ben nu 34 jaar en heb veel meegemaakt. Misschien kijken spelers tegen mij op, zoals ik dat vroeger deed tegen spelers als Bergkamp en Henry. Maar ik stap niet de kleedkamer binnen om alles even uit te leggen.”

Ondanks zijn leeftijd is Van Persie niet van plan af te bouwen bij Feyenoord. “Ik wil alles eruit halen wat er in zit. Ik hoop heel snel weer op de toppen van mijn kunnen te zijn en mooie dingen te laten zien.”