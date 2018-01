De A27 is maandagmiddag richting Breda afgesloten geweest door een autobrand. Lange tijd was bij knooppunt Gorinchem de rechterrijstrook dicht. Daardoor onstond er een lange file.

Het is niet bekend waardoor de auto maandagmiddag rond 16:20 uur in brand vloog. Rond 18:00 was de brand geblust, en kon de weg na reparatie worden vrijgegeven. Op zijn hoogtepunt bedraagde de vertraging ruim een uur.