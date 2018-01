Deel dit artikel:











De Boekenstroom in Rijnmond Nu De Boekenstroom

Hou jij van poëzie? En wist je dat het de week van de poëzie is? In de Boekenstroom hebben wij namelijk niet alleen onze huisrecensent Alek Dabrowski zitten maar ook Myrthe Leffring. Zij is redacteur van het poëzietijdschrift Awater en betrokken bij vele (poëzie-) festivals en winnares van poëzieprijzen. Luister in het laatste uur van Rijnmond Nu naar poëzie, boeken, verhalen en meer!

Geschreven door Danique Crijnen

Rijnmond Nu elke dag vanaf 16.00 tot 19.00 uur op Radio Rijnmond. RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur. Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.