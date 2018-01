Deel dit artikel:











Automobilist rijdt door na aanrijding Heerjansdam De aanrijding gebeurde aan de Molenweg (ZHZ Actueel)

Bij een aanrijding in Heerjansdam zijn zondag twee personen gewond geraakt. Dat meldt de politie maandag. De dader is na het ongeluk doorgereden en een uur later aangehouden in zijn woonplaats.

De twee slachtoffers, een automobilist van 20 en zijn 14-jarige passagier, werden door een auto ingehaald aan de Molenweg. Die botste daarbij tegen hun auto aan. Ze raakten in een slip en botsten tegen een boom. De slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. De politie kon de dader snel achterhalen. De 19-jarige man uit Heerjansdam zit vast. Zijn auto is in beslag genomen.