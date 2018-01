Eigenaar baalt van vernieling Trabantje

Hij had 'm zaterdagavond even op de parkeerplaats van sportpark Amstelwijck in Dordrecht gezet, maar de volgende dag bleken vandalen zijn Trabantje flink te hebben vernield. Dordtenaar Etienne Busink baalt er enorm van.

Busink uitte z'n frustratie met een foto van z'n vernielde autootje op Facebook en kreeg prompt reacties van mensen, die meenden te weten wie de daders waren. "Ja, ik heb beide jongens een persoonlijk bericht gestuurd. Ze melden zich bij mij of ik doe aangifte bij de politie."

"Waarom moet dat nou," moppert hij nog na; "voorruit kapot, zijraam ingeslagen, bumper verbogen en ze hebben ook nog over de auto heen gelopen. Alles bij elkaar een behoorlijke schade en die wil ik echt op de daders proberen te verhalen."

Busink is eigenaar van Trabanthuren.nl, een bedrijf dat ontstond vanuit z'n hobby: "Ja, ik heb iets met Trabantjes en ik kreeg er steeds meer. Inmiddels heb ik er vijftig en de meeste rijden ook. Die verhuur ik aan andere liefhebbers, zoals ook met deze de bedoeling was."

De autootjes zijn eigenlijk een soort oldtimers, weet hij: "Ze komen uit Oost-Duitsland. De eersten werden gebouwd in 1958 en de laatste rolde in 1991 van de band". Tijdens het gesprek meldt zich een man, die er eentje wil kopen, maar Busink is resoluut: "Ik verkoop ze niet."

Waarom zo'n bijzonder oud karretje dan neergezet op een afgelegen parkeerplaats? "Iemand in het Van der Valk hotel had 'm gehuurd, maar ik kon daar het terrein niet op. Toen heb ik 'm maar even op die parkeerplaats gezet. Er stond er nog eentje, maar die is gelukkig nog heel."