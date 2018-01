Shell zet drone in om fakkelinstallatie te onderzoeken

Je kunt een medewerker 100 meter de hoogte in sturen om fakkelinstallaties te inspecteren, maar je kunt ook drones daarvoor gebruiken. En dat is precies wat Shell Pernis sinds kort doet.

In een video op Twitter is te zien hoe zo'n inspectie eraan toe gaat. Vogens Shell is deze werkwijze veiliger dan een medewerker op 100 meter hoogte de inspectie te laten uitvoeren. Ook kunnen de fakkels aan blijven staan, zegt het bedrijf maandag in een tweet.

Voor de nieuwe manier van inspecteren heeft Shell speciaal toestemming gekregen omdat de drone een transponder bevat. Daarmee is het toestel op de radar van de luchtverkeerstoren van Rotterdam The Hague Airport te zien.