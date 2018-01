Martelingen Flakkee: 'Dit kan bijna niet waar zijn'

Zes verdachten uit Goeree-Overflakkee staan in Rotterdam terecht voor een reeks bizarre martelingen. Drie slachtoffers zijn er. Ze werden gegijzeld, vastgebonden, vernederd en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft meerdere dagen uitgetrokken voor het proces.

Officier van justitie Max van den Berg is wel wat gewend. Maar in deze zaak krabde hij zich toch achter de oren. "Toen ik de verhalen voor het eerst hoorde, dacht ik: dat kan bijna niet waar zijn. Dat eerste gevoel, dat heb ik eigenlijk nog steeds."

De details zijn ook te gruwelijk voor woorden. De journalisten in de rechtszaal aarzelden maandag ook: gaan we alles vermelden? Of houden we het bij de grote lijnen?: marteling, gijzeling, verkrachting. Maar dan wordt de ernst en de omvang van deze zaak niet duidelijk.

Uitwerpselen

Toch maar enkele voorbeelden dan. 'Waterboarden', maar niet alleen met water, ook met urine. Het eten van uitwerpselen van de kat en van verdachte Jaap S. "Met een vork en met peper en zout." Het wegschroeien van hoofdhaar, of het uittrekken van hele plukken. Het was een eindeloos reeks voorbeelden die de rechter maandag voorlas.

Twee van de drie slachtoffers zaten in een begeleid wonen-project van de stichting Sjaloom. Een van hen, een man uit Sommelsdijk, was een goede bekende van hoofdverdachte Lionel van G.(25) uit Oude Tonge. Van G. wordt aangewezen als de leider. Jaap S.(29) uit Achthuizen zou veel van het geweld hebben gepleegd.

Filmpjes

Bewijs is er: de meeste martelingen zijn gefilmd door Jerry den B.(45) De verdachten geven aan dat zij boos waren op de eerste twee slachtoffers: die zouden ontucht hebben gepleegd met kleine kinderen. Ze hadden het gehad over "het Nederlands kampioenschap pedo-trappen." De politie heeft geen enkel bewijs gevonden voor de ontucht.

Bij het derde slachtoffer is een zak met xtc gestolen. Ook hij werd mishandeld, vernederd en bedreigd. "Als hij zou praten, zou hij terechtkomen op een plek waar niemand hem kon vinden", las de rechter zijn verklaring voor.

Trauma's

De slachtoffers hebben schadevergoedingen geëist en hebben aangegeven dat zij door een hel zijn gegaan. Advocate Nelleke Stolk: "Ze hebben doodsangsten uitgestaan, dachten daadwerkelijk dat ze werden vermoord. Ze hebben last van trauma's."

Dinsdag gaat de zaak verder. Dan komen de rapporten van de psycholoog en de psychiater ter sprake en zal blijken of de verdachten stoornissen hebben. Justitie komt dinsdag ook met de strafeisen.

Alle verdachten zeggen spijt te hebben. "Dit had nooit mogen gebeuren. Hopelijk krijgen de slachtoffers hun leven weer op orde."