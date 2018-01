Deel dit artikel:











D66 stapt uit college Capelle aan den IJssel Het college van Capelle aan den IJssel in betere tijden. Josien van Capelle tweede van rechts.

In Capelle aan den IJssel is maandagmiddag onderwijswethouder Josien van Cappelle (D66) uit het college van B&W gestapt. Reden voor de breuk is de manier waarop de gemeente om moet gaan met de problemen in het openbaar onderwijs in Capelle.

Het college van Capelle bestond uit drie partijen: D66, Leefbaar Capelle en de VVD. Leefbaar en de VVD hebben 17 van de 33 zetels, een nipte meerderheid en maken de coalitieperiode af tot aan de raadsverkiezingen over twee maanden. De portefeuille van Van Cappelle wordt verdeeld over de overgebleven vier wethouders. Reden voor de breuk is de situatie bij BLICK (Bloeiend Leren in Capelle en Krimpen). Deze onderwijsinstelling verzorgt het openbaar onderwijs in Capelle. Eind vorig jaar werd de noodklok geluid over BLICK. De leerlingenaantallen op de openbare scholen lopen niet alleen terug, ook de bedrijfscultuur en de financiële situatie van de stichting zouden niet goed zijn. Leefbaar Capelle en de VVD, wilden een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van BLICK, D66 zag meer in bemiddeling tussen de betrokken gemeenten, Capelle en Krimpen aan den IJssel, en BLICK. De partijen konden het niet eens worden over de aanpak van BLICK, vandaar het besluit van D66 om uit de coalitie te stappen.