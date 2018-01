Deel dit artikel:











Rotterdam krijgt straatnamen uit roman Karakter Ferdinand Bordewijk krijgt de P.C. Hooftprijs (1954)

Rotterdam eert een van de beroemdste werken uit de Nederlandse literatuur: Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938. In een nieuwe buurt in de wijk Feijenoord krijgen twee hoofdpersonen uit de roman van de in 1965 overleden auteur een eigen straatnaam.

Het gaat om de hoofdpersonen van Karakter, deurwaarder J.B. Dreverhaven en zijn onwettige zoon Jacob Willem Katadreuffe. De suggestie voor de straatnamen kwam van dichter Rien Vroegindeweij, die samen met Jan Oudenaarden een Bordewijk-route door Rotterdam heeft samengesteld. Karakter speelt zich af in Rotterdam. Bordewijk was tijdens zijn werkzame leven advocaat. Hij werkte onder meer in Rotterdam, waardoor hij de stad goed kende. Het boek kreeg een extra groot publiek door de tv-bewerking van Walter van der Kamp uit 1971 en de verfilming door Mike van Diem in 1997. In 2010 volgde de toneelversie.