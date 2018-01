Deel dit artikel:











Dode man gevonden in water Rotterdam-Lombardijen Archieffoto: Thijs Kern

In Rotterdam-Lombardijen is maandagavond een dode man uit het water gehaald. Een voorbijganger zag het lichaam drijven in het water van de Ogierssingel en waarschuwde de hulpdiensten.

Politie en artsen van een mobiel medisch team hebben nog een reanimatiepoging gedaan, maar dat was tevergeefs. Hoe de man in het water terecht kwam en waaraan hij is overleden, is nog niet bekend.