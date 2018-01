Rotterdamse rapgroep De Likt breekt verkooprecord

De Rotterdamse rapgroep De Likt heeft met de kaartverkoop voor de presentatie van hun nieuwe album alle records verbroken. Kaartjes voor dit optreden gingen maandagochtend in de verkoop. Ze bleken zo populair dat de website plat ging. Daarna bleken de tickets in zes minuten te zijn uitverkocht.

Voor het optreden op 24 februari in Rotown is geen enkel kaartje meer te koop. Niet eerder verkocht een concert van De Likt zo snel uit. Daarom heeft de groep direct een extra, groter optreden in Rotterdam aangekondigd. Op 19 oktober staat de groep nu ook in de Maassilo. De kaartverkoop voor die show is inmiddels begonnen.

Voorman Jordy Dijkshoorn van De Likt kwam het afgelopen jaar in het nieuws na een vechtpartij. Hij raakte daarbij zwaargewond .

"Ik begrijp niet waarom ik zo afgetuigd ben", zei Dijkshoorn daar toen over. Als ik dronken ben kan ik baldadig zijn en een grote mond hebben, maar je had me ook gewoon een klap kunnen geven en klaar."

Dijkshoorn had maanden nodig om te herstellen. Hij had wel dood kunnen gaan, zei hij in een emotioneel interview met Rijnmond.