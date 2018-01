Deel dit artikel:











Wall Street Journal en BBC: Rotterdam dé stad om te bezoeken Het Timmerhuis, midden in Rotterdam

Rotterdam is ook in 2018 voor toeristen 'the place to be'. Dat schrijven de BBC en The Wall Street Journal in twee nieuwe, dolenthousiaste artikelen over de stad. Volgens de BBC is Rotterdam 'als Disneyland voor de architectuur-liefhebber.'

The Wall Street Journal noemt de stad in een jubelend verhaal 'eclectisch en experimenteel.' De krant prijst ook de Rotterdammers zelf. "Het motto van de stad is Make it happen. Iedereen, van de burgemeester tot de bruisende groep creatievelingen in de stad, lijkt op die manier te leven.'' De BBC noemt Rotterdam fascinerend. "Het is het Europese laboratorium voor architecten." Lof

Het is niet voor het eerst dat Rotterdam in de internationale pers uitvoerig wordt geprezen. Van de Lonely Planet tot de Het is niet voor het eerst dat Rotterdam in de internationale pers uitvoerig wordt geprezen. Van de Lonely Planet tot de New York Times : allerlei grote media berichtten de afgelopen jaren over bruisend Rotterdam. De reisgids Lonely Planet zette Rotterdam in de top 10 van steden die toeristen moeten bezoeken. Ook de reisgids Rough Gide prijst Rotterdam. Lees het verhaal in The Wall Street Journal hier en het verhaal op de Spaanstalige site van de BBC hier .