Mishandelde Zuidlander: 'Ik kan nu weer een beetje praten'

De film van die avond speelt zich in zijn hoofd af. Steeds weer. Wat gebeurde er? En waarom werd juist hij vrijdagnacht slachtoffer van ernstig uitgaansgeweld? Jean Paul Kers uit Zuidland weet het niet.

Kers (25) was met vrienden van zijn voetbalploeg Abbenbroek vrijdagnacht in een karaokebar. Bij het naar buiten gaan bleef de groep vrienden vrolijk zingen. Een andere groep jongeren nam daar aanstoot aan.

"We hadden een gezellige avond gehad", vertelt Kers. "Een groep passeerde ons. Zij dachten dat we over hen aan het zingen waren. Twee van ons probeerden hen nog uit te leggen dat dat niet zo was. Maar voor ik wist wat er gebeurde lag ik gestrekt op de grond. Vanaf dat moment weet ik niet veel meer."

Zwellingen

Kers bleek geslagen met een hard voorwerp. Een paar dagen later zit Kers er verslagen bij. "De zwellingen zijn gelukkig aardig aan het wegtrekken. Nu kan ik weer een beetje praten. Verder is de pijn helaas hetzelfde als zaterdagochtend."

Het geweld heeft voor Kers grote gevolgen. "Ik word deze week geopereerd aan mijn jukbeen. Ik hoop dat die operatie slaagt. Dat weet ik binnen twee weken. Als het niet lukt, moet ik nog een keer onder het mes. Dan wordt er een ijzeren plaat in mijn gezicht gezet."

Film

Voorlopig kan hij dus nog niet vergeten wat er gebeurde. "Het lijkt wel of de film van die avond op repeat staat."

Vooralsnog weet hij Kers niet wie hem dit aandeed. De daders zijn nog niet gevonden. Een oproep in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant leverde geen verdachten op.

Zijn zus begon inmiddels een actie op Facebook om de daders te vinden. Ook dat leverde nog niets op.

De politie in Eindhoven heeft gesproken met horeca-ondernemers en bekijkt de bewakingsbeelden.