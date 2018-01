Pand Turkse vereniging op Zuid beklad met PKK-leuzen

Het pand van een Turkse vereniging in Rotterdam-Zuid is maandagnacht beklad met PKK-leuzen. Ook werden er ruiten vernield.

Het gaat om het gebouw van de sociaal-culturele vereniging Geylani in Rotterdam-Feijenoord aan de Persoonsstraat. De vereniging heeft aangifte gedaan bij de politie.

De vernielingen houden mogelijk verband met de opgelopen spanningen in de Noord-Syrische regio Afrin. Daar wonen veel Koerden. Het Nederlandse kabinet liet maandag weten 'zeer bezorgd' te zijn over het Turkse militaire offensief in de Noord-Syrië.