VIDEO: Afgewaaid dak Landmanstraat na storm weer dicht

Het dak van de zwaar gehavende portiekflat in de Rotterdamse Landmanstraat is weer provisorisch gerepareerd en de meeste bewoners zijn terug in hun huizen.

Vorige week werd een groot deel van het dak tijdens de storm weggeblazen. RTV Rijnmond mocht als een van de eersten het dak op om de schade van dichtbij te bekijken.

