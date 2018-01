Rotterdamse tenniscoach Mark de J. veroordeeld tot achttien jaar cel

De Rotterdamse oud-tenniscoach Mark de J. is dinsdag veroordeeld tot achttien jaar cel. De officier van justitie had dezelfde straf geëist. De rechter acht De J. schuldig aan moord en aan diefstal van een horloge. Hij moet 46.105 euro schadebedoeling betalen aan de jonge dochter van het slachtoffer.

De J. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Familieleden van Everink en De J., zaten wel in de zaal.

De Rotterdammer hield het hele proces vol dat hij onschuldig is en zakenman Koen Everink niet heeft vermoord. "Het is vreselijk wat er is gebeurd, maar ik heb het echt niet gedaan", zo begon hij in december zijn laatste verklaring voor de rechter.

Maar justitie, dat onder meer een reconstructie inzette in het onderzoek, zegt dat er een overmacht aan bewijs is dat De J. de moord in Bilthoven, waar Everink woonde, heeft gepleegd.

Zo zaten er bloedsporen van Everink in de auto van de Rotterdammer. Verder had De J. een flinke gokschuld bij de zakenman en had hij van te voren op internet gezocht naar manieren om iemand te doden.