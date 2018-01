Van Persie bij selectie Feyenoord voor duel met FC Utrecht

Trainer Giovanni van Bronckhorst neemt Robin van Persie mee naar Utrecht waar Feyenoord woensdag het inhaalduel met FC Utrecht speelt. De aanvaller is fit en heeft twee keer met de groep getraind, maar zal niet in de basisopstelling staan.

Van Bronckhorst zei tijdens zijn traditionele persconferentie voorafgaand aan een competitiewedstrijd verder dat hij Van Persie zo dicht mogelijk bij de goal wil hebben, dus in de spits. Dit betekent mogelijk dat op termijn centrale aanvaller Nicolai Jørgensen een linie gaat zakken en op de '10' komt te spelen.

Tegen FC Utrecht is Jørgensen geschorst vanwege de twee gele kaarten die hij zondag kreeg tegen Ajax. Zijn vervanger in de spits is Dylan Vente, die het vlak voor de winterstop tegen Sparta goed deed. Ridgeciano Haps is op de weg terug na een schouderblessure, maar zal nog niet in de basis starten. Tyrell Malacia zal hem opnieuw vervangen als linksback.

FC Utrecht-Feyenoord begint woensdag om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.