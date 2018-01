Radio Rijnmond gaat met lokale omroepen naar stembus

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart brengt Radio Rijnmond samen met zestien lokale omroepen een reeks Rijnmond Nu-verkiezingsdebatten.

Van dinsdag 30 januari t/m donderdag 15 maart wordt iedere dinsdag, woensdag en donderdag in een deelnemende gemeente in het Rijnmondgebied een live radiodebat gehouden. In totaal gaat het om 21 radiodebatten in zeven weken.

Op deze dagen maken we tussen 16:00 en 18:00 uur in Rijnmond Nu kennis met de gemeente. Van 18:00 tot 19:00 uur worden de lijsttrekkers van de (belangrijkste) politieke partijen uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan.

De presentatie is in handen van Radio Rijnmond-presentator Ruud de Boer en een presentator van de lokale omroep uit de gemeente waar het debat plaatsvindt.

De debatten zijn gratis toegankelijk.

Agenda

Week 5

dinsdag 30 januari: Schiedam (Stadsomroep Schiedam)

woensdag 31 januari: Albrandswaard (RTV Albrandswaard)

donderdag 1 februari: Alblasserdam (Klokradio)

Week 6

dinsdag 6 februari: Hellevoetsluis (Linq Media)

woensdag 7 februari: Hendrik Ido Ambacht (RTV Atos)

donderdag 8 februari: Krimpen aan den IJssel (Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel)

Week 7

dinsdag 13 februari: Vlaardingen (Omroep Vlaardingen)

woensdag 14 februari: Papendrecht (RTV Papendrecht)

donderdag 15 februari: Zwijndrecht (RTV Atos)

Week 8

dinsdag 20 februari: Nissewaard (Linq Media)

woensdag 21 februari: Goeree-Overflakkee (RTV Slogo)

donderdag 22 februari: Sliedrecht (MerweRTV)

Week 9

dinsdag 27 februari: Brielle (Linq Media)

woensdag 28 februari: Gorinchem (geen lokale omroep, i.s.m. gemeente)

donderdag 1 maart: Barendrecht (Exxact FM)

Week 10

dinsdag 6 maart: Ridderkerk (RTV Ridderkerk)

woensdag 7 maart: Capelle aan den IJssel (Radio Capelle)

donderdag 8 maart: Hardinxveld (MerweRTV)

Week 11:

dinsdag 13 maart: Westvoorne (Linq Media)

woensdag 14 maart: Maassluis (WOS)

donderdag 15 maart: Lansingerland (RTV Lansingerland)