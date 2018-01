Overvallers gijzelen winkelpersoneel in Schiedam

Bij de overval op een supermarkt aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam, zijn maandagavond ook twee medewerkers gegijzeld. Ze moesten met hun eigen auto de overvallers helpen vluchten.

Om ongeveer 20:30 uur maandagavond , wilden twee medewerkers van de supermarkt het vuil buiten zetten, toen zij plotseling werden overvallen door twee mannen. Zij werden naar binnen gedwongen en werden daar bedreigd met een vuurwapen.

In de winkel waren nog twee medewerkers. De vier de personeelsleden werden gedwongen naar een kantoorruimte te gaan.

De overvallers namen geld mee. Hoeveel dat was is onduidelijk. Daarna gingen ze ervandoor in de auto van een van de medewerkers. Die werd samen met een collega gedwongen om de daders op de Gaagweg in Maassluis af te zetten.