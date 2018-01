'Slachtoffer' woningoverval Ommoord blijkt mededader

De politie heeft deze week vier mannen opgepakt voor een overval op een 74-jarige vrouw in Rotterdam-Ommoord. Een van de verdachten blijkt een 51-jarige 'vriend' van het slachtoffer te zijn. Hij deed zich voor als slachtoffer, maar is volgens de politie betrokken bij de overval.

De oudere vrouw werd eind december vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen in haar huis aan de Dawesweg. De 51-jarige buurtbewoner was ook in de woning aanwezig.

De overvaller hield beide slachtoffers vast en hield ze onder schot. De vrouw moest persoonlijke spullen afgeven. De man werd geschopt en geslagen.

De politie kwam de 21-jarige verdachte van de overval op het spoor. Hij stond tijdens de overval in contact met een 22-jarige man uit Vlaardingen. De Vlaardinger pinde geld van de rekening van het slachtoffer, terwijl de overval nog aan de gang was.

De 22-jarige man was de zoon van het mannelijke 'slachtoffer'. Ook een 31-jarige man uit Lelystad is opgepakt.

De vier mannen zitten nog vast. De politie denkt dat de vier eerder geld hebben gestolen van de rekening van de vrouw.