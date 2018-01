Politiehond vindt inbreker onder lattenbodem

Een politiehond heeft in Rotterdam-Nesselande een verstopte inbreker onder een lattenbodem vandaan gehaald.

Agenten kregen vorige week dinsdag de melding dat iemand een ruit had ingegooid op de Siciliëboulevard. De inbreker was daarna naar binnen geklommen.

Omdat de agenten iemand zagen lopen door het donkere huis, haalden ze er een politiehond bij. Hond Toy begon te blaffen bij de slaapkamer. Een van de agenten tilde toen het matras omhoog en zag de inbreker liggen, onder de lattenbodem.

Omdat de 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats weigerde om onder het bed vandaan te komen, maakte de man ook kennis met het gebit van de politiehond.

Volgens een woordvoerder van de politie was de man 'behoorlijk in de war'. Hij gooide na zijn aanhouding een plantenbak tegen de ruit van de voordeur en smeet zijn helm, telefoon en motor op de grond. De helm en de motor waren gestolen.

Ook had de man 725 ug/l alcohol in zijn bloed. Bij 220 ug/l is het wettelijk niet meer toegestaan om een voertuig te besturen.