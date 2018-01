Celstraffen tot 16 jaar geëist voor gruwelijke mishandelingen Flakkee

Justitie heeft dinsdag celstraffen tot 16 jaar geëist voor de reeks zware mishandelingen op Goeree-Overflakkee.

Twee van de drie slachtoffers woonden in een vorm van begeleid wonen van de stichting Sjaloom Zorg uit Dirksland. De mannen zouden ook seksueel zijn misbruikt. Ze werden bewerkt met honkbalknuppels en flessen en ook werden ze gemarteld met onder meer een taser.

Volgens het Openbaar Ministerie werden heel bewust kwetsbare mensen uitgekozen als slachtoffer. De verdachten hebben beelden gemaakt van de mishandelingen.

Volgens de verdachten was een van de slachtoffers een pedofiel, die het op familieleden had voorzien.

Een van de verdachten, Tommie M., is tijdens zijn jeugd misbruikt en verwaarloosd. Hij zou het geweld gebruiken als vergelding voor wat hem in het leven is overkomen, zei de officier van justitie.

De twee hoofdverdachten, Lionel van G. en Jaap S., zijn volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar.

De slachtoffers durfden lang niets over de mishandelingen te vertellen. De verdachten dreigden hun familieleden te doden, als ze dat wel zouden doen.