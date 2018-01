Deel dit artikel:











Omfietsen door kapotte fietsroute Botlekbrug De tijdelijke op- en afrit van de Botlekbrug. Foto Rijkswaterstaat

Mensen die elke dag vanuit Hoogvliet, Pernis en Rotterdam naar hun werk in de Botlek en Europoort fietsen, moeten de komende weken zes kilometer omrijden. De fietsbrug naast de Botlekbrug is vorige week in de storm kapot gewaaid. Ze moeten nu omfietsen via de Spijkenissersbrug of Hartelbrug..

Door de wind is het wegdek van de brug geblazen. Leuningen zijn deels weg of beschadigd en de verlichting naast de op- en afritten is ook kapot. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben ruim twee weken nodig voor het herstel.