Dordtse burgemeester en wethouders schilderen schapen

Schapen schilderen. Dat was de opdracht voor burgemeester Wouter Kolff en vijf van de zes Dordtse wethouders vandaag. Geen echte, maar kunststof schapen. Het resultaat, twee gekleurde en gesigneerde schapen, worden geveild voor het goede doel.

Het Dordtse college was te gast bij Studio Blijmakers, dat inwoont bij DOOR aan de Voorstraat in Dordrecht. In het atelier gingen de schortjes voor en kwamen de kwasten en verf rond lunchtijd op tafel. Partijpolitieke kleuren werden door het gezelschap vermeden.

"Omdat we een collegiaal college zijn", aldus Piet Sleeking (Beter voor Dordt). "Nee, geen CDA-groen, hoewel dat best mooi is", zei Peter Heijkoop. BvD-collega Karin Lambrechts doopte hun gezamenlijk product tot "regenboogschaap".

Rond een andere tafel schilderden burgemeester Wouter Kolff en de wethouders Rik van der Linden (CU/SGCP) en Jasper Mos (VVD) een schaap dat aan de ene kant op een rood-witte paddestoel leek en aan de andere kant de vlekken van een koe kreeg.

"Creatief toch", oordeelde Van der Linden zelf. Mos knoeide verf op z'n witte hemd: "Gelukkig heb ik een oud overhemd aangedaan vanmorgen". Kolff vond het schilderwerk minder vermoeiend dan onlangs in zijn nieuwe Dordtse woning....

Initiatiefnemer Erica de Winter was blij met de komst van het college: "We gaan nog verzinnen hoe we deze schapen voor een mooie prijs kunnen verkopen. De opbrengst komt ten goede van activiteiten voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.