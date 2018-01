Deel dit artikel:











Moordverdachte Caroline van Toledo blijft vastzitten De grafsteen van Caroline van Toledo

De verdachte van de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne blijft in voorarrest. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten. De advocaat van Leon van M. wilde dat hij vrijkwam, maar de rechter ging daar niet in mee.

Justitie wilde dat Van M. zou worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar is een speciale afdeling voor mensen die niet willen meewerken aan onderzoek. Justitie hoopte zo toch meer over zijn geestelijke toestand te weten te komen. Maar de rechter zag onvoldoende redenen om hem te laten opnemen. Caroline van Toledo werd bijna dertien jaar geleden dood gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto op het Kruininger Gors. Sinds eind juli van het vorig jaar zit de 49-jarige Leon van M. uit Brielle vast op basis van een dna-spoor. Van M. was in 2007 ook al in beeld als verdachte van de moord op de apothekersassistente, maar werd toen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.