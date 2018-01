Bloemist geeft andere bloemist een nier

"Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is toch wel echt waar hoor!", zegt Dick Hagestein. Hij geeft zijn concurrent Jan Roskam een nier. De bloemisten uit Oostvoorne zijn daardoor het gesprek van de dag in hun woonplaats.

"Het is natuurlijk ook wel een mooi verhaal", vindt Roskam. Toch is Hagestein verbaasd over alle aandacht. Hij kon helpen en dat doet hij dat graag.

Roskam heeft een erfelijke nieraandoening die hem het leven zou kosten als hij geen gezonde niet zou krijgen. De vader van Roskam is aan dezelfde aandoening overleden toen hij 69 was, Roskam is nu zelf 62. Zijn zoons kunnen hem ook niet helpen en zijn vrouw bewaart haar nier voor één van haar kinderen.

Verrassing

Hagestein verraste Roskam met het nieuws dat hij hem een nier wilde geven. De bloedtest had hij al laten doen. Roskam had een informatiebijeenkomst gehouden over zijn zoektocht naar een donor. Hagestein dacht er nog even over en is toen naar de dokter gegaan.

"Donderdag hoop ik definitief groen licht te krijgen", vertelt Hagestein. "Mijn gezondheid moet 110 procent zijn en dat wordt gecheckt." Zorgen maakt hij zich niet, want hij is gezond en heeft altijd gezond geleefd.

Wachten

De nieren van Roskam functioneren nog voor 19 procent, zodra dit terugzakt naar 15 zal de operatie plaatsvinden. "Het gaat nu best goed met hem", vertelt Hagestein.

"Maar hij volgt dan ook een streng dieet. Meer dan twee boterhammen mag hij niet hoor bij de lunch. Het ligt dus aan hem wanneer de operatie plaatsvindt, maar ik zal er klaar voor zijn."