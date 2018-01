Hond aan de wandel op de A16

Inzittenden van een auto hebben dinsdagmiddag bij Rotterdam-IJsselmonde een hond van de A16 geplukt. Het dier liep op de snelweg richting Ridderkerk ter hoogte van de tramremise van de RET.

Mensen die voorbijreden zagen dat en stopten op de vluchtstrook. Ze kregen de hond te pakken in de middenberm.

Rood kruis

De politie kruiste voor de veiligheid één rijstrook van de parallelbaan af, zodat de mensen en de hond naar de kant konden lopen.

Maar niet alle automobilisten hielden zich aan de rode kruizen boven de rijbaan. De politie zette één autobestuurder aan de kant van de weg.

Tegen de politie zei de automobilist over zijn actie: "Ik wist niet dat het zo erg was." En het wordt nog erger. Tegen de man is proces verbaal op gemaakt. Justitie moet nu beslissen welke straf hij krijgt.