VVD: Samenwerken met PVV op lokaal niveau mag

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sluit niet uit dat lokale afdelingen van de VVD, zoals in Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse, na de gemeenteraadsverkiezingen samenwerken met de PVV. Lokale VVD'ers mogen dat zelf beslissen, vindt Dijkhoff.

De uitspraak van Dijkhoff is opmerkelijk. Voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar zei premier Rutte nog dat hij niet wilde regeren met de PVV.

Aanleiding was de mislukte samenwerking in het kabinet Rutte I, met gedoogsteun van de PVV. Ook was de premier het niet eens met de uitspraken van partijleider Wilders over Marokkanen en rechters.

Maar Dijkhoff zegt nu dat de landelijke VVD het niet zal verbieden om samen te werken met de plaatselijke PVV. Hij kan zich wel voorstellen dat plaatselijke VVD-lijsttrekkers niet staan te springen om in een coalitie te gaan zitten met de partij van Wilders.

Eerder zei ook CDA-leider Buma dat hij samenwerking van lokale afdelingen met de PVV niet zal tegenhouden. D66-leider Pechtold sloot dat wel uit.