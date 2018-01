Deel dit artikel:











Man uit Hoek van Holland zwaar gewond bij ongeluk in Duitsland

Een 21-jarige inwoner van Hoek van Holland is in Duitsland zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. De man verloor maandag net over de grens bij Venlo de macht over het stuur.

Het ongeluk gebeurde tussen Straelen en Caenheide. De man kwam met een wiel van zijn bestelbus in de berm terecht. Hij probeerde tegen te sturen en botste daarna tegen een boom. Maar de bus kwam niet tot stilstand, maar gleed vervolgens van de weg en kwam een meter lager tot stilstand. De Hoekenees is naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht.