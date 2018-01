Te koop: de auto van Pim Fortuyn

Ze waren onafscheidelijk, Pim Fortuyn en zijn Daimler. Op de achterbank zie je zelfs nog de nageltjes van Kenneth en Carla in de bekleding zitten. In het navigatiesysteem is het laatst ingevoerde adres het mediapark in Hilversum, waar de Rotterdamse politicus werd vermoord.

De Daimler Eight V8 staat in een autoshowroom in Alkmaar. Autodealer Douwe Leitner verkoopt 'm. "Eigenlijk staat hier gewoon een stukje Nederlandse geschiedenis."

Volgens Leitner heeft Fortuyn de Daimler in 1998 gekocht bij een Jaguar-dealer in Wassenaar. Hij bleef erin rijden, met chauffeur uiteraard, tot aan zijn dood in 2002.

Leitner wijst op de passagierskant. "Dit is dé plek", zegt hij. "Hier heeft Fortuyn zijn gevleugelde uitspraak gedaan 'Ik word minister president van dit land. Vergis je niet!'." De politicus zat toen in zijn auto, terwijl zijn chauffeur probeerde weg te rijden door de wachtende journalisten.

Er is veel interesse voor de auto van de doodgeschoten politicus. In de afgelopen jaren is 'ie al meerdere keren van eigenaar gewisseld. "Ik heb de auto gekocht van een verzamelaar, die hem destijds op de Autorai van 2005 had gekocht", vertelt Leitner. "Later, vijf jaar geleden, heb ik de auto weer teruggekocht en weer verkocht aan een andere verzamelaar."

Volgens de autodealer moet de auto nu opnieuw naar een verzamelaar. "Hij moet naar de 'juiste plaats'.", legt hij uit. "Of je nou voor of tegen Fortuyn was, het is toch de vrijheid van meningsuiting die is aangetast door de moord op Fortuyn. Het is een stukje Nederlandse geschiedenis die hier staat."

De auto heeft 111.000 kilometer gereden. Hij moet 19.000 euro opleveren.