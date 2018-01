Beschonken Belg rijdt pompstation binnen, Sliedrechter ontsnapt aan de dood

Een dronken automobilist heeft een bloedbad aangericht in een tankstation langs de E40 in het Belgische Drongen. De Belg trok op aan de pomp en reed de tankshop binnen. Een 67-jarige man uit Sleeuwijk kwam om, twee collega's uit Sliedrecht en Den Helder raakten gewond.

De drie werknemers van funderingsbedrijf Terracon uit Werkendam waren maandagavond terug van een klus in Groot-Brittannië, meldt Omroep Brabant. Ze stonden in het tankstation van Texaco een kop koffie te drinken.

Toen de auto de pui ramde was de Sleeuwijker op slag dood. De Sliedrechter en de andere man raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. Het is niet duidelijk wie van hen dat is.

De dader is opgepakt en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. De man uit Oostende zou te dronken zijn geweest om te worden verhoord. De man is een bekende van de Belgische politie.