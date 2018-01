Advocaat: 'Burgemeester zou ondernemer Club BLU moeten steunen'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geeft een slecht signaal af door Club BLU voor drie maanden te sluiten. In plaats daarvan had hij de uitbater moeten steunen door de uitgaansgelegenheid juist open te houden. Dat vindt de advocaat van de club in Rotterdam-Alexander.

Aboutaleb besloot dinsdag om de zaak voor een langere periode te sluiten. Nadat de club meermalen was beschoten, kan de veiligheid van de bezoekers niet meer worden gegarandeerd, vindt de burgemeester .

Volgens advocaat Jesse Nagtegaal weet de politie al sinds het eerste geval in het najaar dat het om afpersing gaat. ''Mijn cliënt heeft de politie keurig geïnformeerd. Alles wat er gebeurde heeft hij gemeld. Sterker nog hij heeft de incidenten vier weken ervoor reeds voorspeld.''

De politie nam toen nog geen maatregelen. De afpersers gingen wel door. Een handgranaat werd voor het pand gelegd en op de entree werd met een automatisch pistool geschoten.

Klap

Vlak voor Kerstmis sloot de burgemeester Club BLU voor twee weken. Nagtegaal: ''Dat was al een enorme financiële klap voor de ondernemer. Hij heeft hoge vaste lasten en juist in die periode had hij een paar belangrijke feesten.''

Na die twee weken besloot burgemeester Aboutaleb om eerst met de ondernemer te praten voor hij besloot tot verlenging van de sluiting. Dinsdag werd bekend dat de zaak langer dicht moet.

''Schrijnend'', vindt advocaat Nagtegaal. ''De verantwoordelijkheid voor de openbare orde wordt afgewimpeld op de ondernemer. Die wil allerlei maatregelen bij de entree en in zijn zaak nemen. Maar hij gaat toch niet over de veiligheid op straat?''

De advocaat vindt de sluiting ook een slecht signaal in de richting van criminelen. ''Iedere gek die ergens uit een zaak is gezet, pakt binnenkort een handgranaat en legt hem voor de zaak. Zoiets verzin je niet, dat is gekopieerd gedrag.''

''Het gebeurt overal'', weet de advocaat. ''Vorige week is het ook in Amsterdam gebeurd. Dat hebben die daders ook niet verzonnen. Het is niet voor niets dat Koninklijke Horeca in de hoofdstad een brandbrief aan de burgemeester stuurt. Het is dus niet alleen een Rotterdams probleem.''

'Afpersen loont'

Ook vindt de advocaat dat met de sluiting de boeven worden beloond. ''Het is een teken dat afpersen loont. Mijn cliënt wordt geadviseerd door de politie om niet aan de chantage toe te geven. Dan moet je als gemeente ook achter hem gaan staan en niet de zaak sluiten.''

Over de afpersing zelf kan de advocaat in het belang van het onderzoek niets zeggen. Ook niet uit welke hoek de dreiging komt.

Rechter

Door het besluit van Aboutaleb ziet de advocaat geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. Via een voorlopige voorziening hoopt hij het besluit ongedaan te maken en de zaak open te houden.

De burgemeester sloot eerder Club Vie en bar Playa. Beide zaken mochten van de rechter open omdat er geen verband kon worden aangetoond tussen het geweld op straat en de horeca-gelegenheden.

Die connectie is er bij Club BLU evenmin, zegt advocaat Nagtegaal: ''Vorige week was het gesprek met politie en gemeente. Die hebben geen enkele opmerking gemaakt over het handelen van de eigenaar. Ze verwijten mijn cliënt niets. Daarom is het besluit ook zo opvallend.''