Weinig vertrouwen bij omwonenden luchthaven

Informatieavond uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport hebben er weinig vertrouwen in dat hun stem wordt gehoord, als het gaat over uitbreiding van de luchthaven. Dat bleek op een informatiebijeenkomst in Lansingerland.

De bijeenkomst was belegd door de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO). De CRO wil de communicatie met omwonenden verbeteren. Bezoekers konden vragen stellen over de luchthaven en het luchtverkeer. Vertegenwoordigers van Rotterdam The Hague Airport, de milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Luchtverkeersleiding Nederland waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

"Ik woon aan de rand van de landingsbaan ", vertelt Marianne van Veen. "Natuurlijk weet je dat je dan met geluid van vliegtuigen te maken krijgt. Maar de laatste tijd is er 's nachts veel meer overlast." Ze heeft niet de illusie dat ze daar iets aan kan veranderen, maar wil graag meer informatie.

Ook Roel Hannes uit Berkel en Rodenrijs is niet gekomen omdat hij denkt dat hij uitbreiding van de luchthaven kan tegenhouden. "Ik heb eerder het gevoel dat op dit soort avonden een rookgordijn wordt opgetrokken", zegt hij. "In Lelystad hebben we ook gezien dat de overheid de cijfers graag naar zijn hand zet."

Voorstanders

Randy Mets uit Bergschenhoek is voorstander van uitbreiding. "We hebben zelfs 1500 handtekeningen opgehaald, maar daar is niets mee gedaan. Dus ook als voorstander heb ik niet het gevoel dat mijn stem telt."

Afgelopen zomer verscheen een rapport van verkenner Joost Schrijnen. Volgens zijn onderzoek is er geen draagvlak voor uitbreiding van het aantal vluchten. Alleen wanneer de helikoptervluchten uitwijken naar een andere locatie, is er ruimte om meer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport uit te gaan voeren.

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) beslist naar verwachting deze zomer over de toekomst van de luchthaven.