Zeventig ontslagen bij Robeco in Rotterdam Het gaat vooral om administratieve taken

De Rotterdamse vermogensbeheerder Robeco brengt een deel van zijn activiteiten onder bij de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Het gaat vooral om administratieve taken. In een paar jaar tijd verliezen daardoor ongeveer zeventig medewerkers in Rotterdam hun baan.

Bij Robeco werken ruim 1200 mensen, van wie bijna 900 in Nederland. Het Rotterdamsch Beleggings Consortium was in 1929 de voorloper van het huidige bedrijf. Voor het uitbestedingsproces zijn nog wel de nodige goedkeuringen nodig. Robeco denkt dat de reorganisatie over twee jaar afgerond is. Klanten van Robeco zullen niets merken van de wijzigingen, zo verwacht de beleggingsinstelling.