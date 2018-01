Vermist scheepshondje op Tweede Maasvlakte laat zich niet vangen

Schippersvrouw Marlies Snellens is ten einde raad. Haar hondje Bobbie rende vorige week woensdag van haar binnenvaartschip op de Tweede Maasvlakte af en ging de vrijheid tegemoet. "Ik heb al een paar opdrachten om uit te varen afgezegd, omdat we niet zonder Bobbie weg willen."

Snellens kreeg de hond drie maanden geleden uit Roemenië. "Mijn zus had ook al een zwerfhondje uit dat land en dat ging allemaal heel goed. Daarom wilde ik er zelf ook wel eentje."

Het 2-jarige teefje is waarschijnlijk te veel aan haar vrijheid gewend, want laat zich niet gemakkelijk terughalen. "Ik heb Bobbie later nog wel zien lopen, maar toen ik riep reageerde ze daar niet op. Als ik haar terugkrijg, houden we de hond voorlopig aan de lijn op het schip."

Snellens krijgt van allerlei kanten hulp uit de haven. Zo deed de Zeehavenpolitie een oproep op Twitter en kijken diverse havenwerkers naar Bobbie uit. "Gisteren kregen we een melding dat ze gezien was bij het spoor van DB Cargo."

Op Facebook is inmiddels een evenement aangemaakt om de hond komende zondag met vrijwilligers te vangen. Snellens reageert vol verbazing: "Daar weet ik niets vanaf. De initiatiefnemers hebben dat niet met mij besproken."

"Ik hoop m'n hondje eigenlijk al vóór zondag terug te hebben. Er zijn nu op de diverse plekken vangkooien neergezet in een uiterste poging Bobbie terug te krijgen."