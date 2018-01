Feyenoord pakt bij rentree Van Persie een punt in Utrecht

Feyenoord heeft woensdag een punt overgehouden aan de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht. Het duel werd 10 december afgeblazen vanwege sneeuwval. Feyenoord kwam in de eerste helft via Sam Larsson op voorsprong, Gyrano Kerk maakte voor rust nog gelijk.

Vanaf minuut één was de intentie van beide ploegen kraakhelder. Beide ploegen legden veel energie in de wedstrijd. Het resulteerde voor FC Utrecht in een aantal gevaarlijke hoekschoppen, die hachelijke momenten opleverden.

Goals in eerste helft

De eerste échte kans voor Feyenoord was meteen raak. Steven Berghuis gaf na slecht uitverdedigen van FC Utrecht de bal op Sam Larsson. Hij kon met een verrassende stuit de bal achter Jensen schieten. De goal was voor Utrecht het signaal om Feyenoord onder druk te zetten.

In die fase was de ploeg van Jean-Paul de Jong ook sterker, maar creëerde het geen 100 procent kansen. Na matig verdedigen van Renato Tapio kon Gyrano Kerk vlak voor rust wel zomaar door de verdediging van Feyenoord heenlopen en de 1-1 binnenschieten.

Onzeker

Na rust beging Tapia meteen weer een fout, maar kon Utrecht niet profiteren. Brad Jones gaf Utrecht ook nog een kans door een bal slecht uit te trappen, maar Zakaria Labyad kon dat cadeau niet uitpakken. Feyenoord kreeg via een vrije trap van Steven Berghuis nog een mogelijkheid op de 1-2. Jensen tikte echter over.

In de 81e minuut maakte Robin van Persie zijn rentree bij Feyenoord. Een mooi moment voor voetbalminnend Nederland. De all time topscorer van het Nederlands Elftal werd dan ook mooi onthaald, door zowel Feyenoord- als FC Utrecht-supporters. Hij kreeg kort voor tijd zelfs nog een goede mogelijkheid om een heldenrol te vertolken. Maar hij schoot over.

Feyenoord blijft door het gelijkspel op de vijfde plek staan, met drie punten achterstand op nummer vier PEC Zwolle.

Scoreverloop

23' 0-1 Sam Larsson41' 1-1 Gyrano Kerk

Opstelling Feyenoord

Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia (Diks 60') Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis (Boëtius 71'), Vente (Van Persie 81'), Larsson