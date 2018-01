LIVE: FC Utrecht - Feyenoord (1-1)

Natuurlijk is de wedstrijd van Feyenoord vanavond tegen FC Utrecht weer te volgen op Radio Rijnmond. Ronald van Oudheusden presenteert de show en uiteraard doen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop verslag van het duel in Utrecht.

FC Utrecht - Feyenoord is een inhaalduel. In december werd dit treffen nog afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Robin van Persie zit voor het eerst bij de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Deze week keerde de topscorer aller tijden van Oranje terug bij de club waar hij zijn loopbaan in het betaalde voetbal startte.

In Utrecht mist Van Bronckhorst de geschorste Nicolai Jørgensen. Dylan Vente vervangt hem in de spits.

Radio Rijnmond Sport begint om 19.00 uur, een uur later trappen FC Utrecht en Feyenoord af in Stadion Galgenwaard. Feyenoord staat vijfde in de eredivisie, de Utrechters een plek lager.

Opstelling Feyenoord

Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia (Diks 60') Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Vente, Larsson

Scoreverloop

23' 0-1 Sam Larsson41' 1-1 Gyrano Kerk

Geel: Malacia, St. Juste