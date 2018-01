Rotterdamse rechercheur krijgt onderscheiding voor opsporen 'ergste pedofiel ter wereld'

Aat Both met zijn onderscheiding in de studio van Radio Rijnmond

Rechercheur Aat Both van de Rotterdamse politie heeft een hoge Australische onderscheiding gekregen. Samen met drie collega's hielp hij bij de ontmaskering van Peter Scully, ook wel "de ergste pedofiel ter wereld" genoemd.

De 55-jarige Australiër Scully loopt in 2015 tegen de lamp. Hij is zijn geboorteland ontvlucht wegens fraude en heeft op de Filippijnen een internetbedrijf dat grossiert in zeer gewelddadige kinderporno.

Scully - zelf vader van twee kinderen - zit onder meer achter de productie van de film Daisy's Destruction, waarin een gemaskerde vrouw (een van Scully's Filippijnse minnaressen) een meisje van anderhalf jaar martelt.

Het kindje wordt ondersteboven vastgebonden, geslagen en seksueel misbruikt. Rechercheurs bestempelen het materiaal als het ergste geval van kinderporno waarmee ze ooit te maken kregen.

Prikkeldraad

De Australiër acteert zelf ook in de films, die voor grof geld worden weggezet in de Verenigde Staten en Europa. In een van de producties foltert de magere, grijsharige Scully zijn slachtoffers met een aansteker, hete was, prikkeldraad en seksspeeltjes.

Hij filmt zichzelf ook als hij een 11-jarig meisje misbruikt en wurgt. Het slachtoffertje moet voor de camera haar eigen graf delven en komt terecht onder Scully's keukenvloer.

In 2014 bereiken Scully's kinderpornofilms Nederland. Rechercheurs die het gruwelijke materiaal bekijken, moeten zichzelf in bescherming nemen. Ze kijken niet langer dan strikt noodzakelijk en hebben altijd collega's om zich heen. Bovendien zijn beeld en geluid gescheiden om de impact van het materiaal te verminderen.

Zoeken naar Scully. Het voelt voor de recherche als speuren naar een speld in een hooiberg. Maar Both en zijn collega's vinden een spoor, dat naar Duitsland leidt. Stapje voor stapje komt het team uiteindelijk uit op de Filippijnen.

Daar zijn net twee nichtjes (9 en 12 jaar oud) ontsnapt. Een grijsharige man had hen vijf dagen lang misbruikt. De meisjes zaten vastgeketend aan een hondenriem. Na de ontsnapping blijkt ook Scully zelf op de vlucht geslagen.

Op 20 februari 2015 lukt het een team van Filippijnse, Australische en Nederlandse rechercheurs om de Australiër bij een huis aan de rand van de jungle in de boeien te slaan.

Aat Both noemt het succes een gevolg van gedegen recherchewerk en een portie geluk.

In een leren map heeft hij de onderscheiding van de Australische politie opgeborgen. Het is de eerste keer dat de Aussie's buitenlandse collega's met zo'n prijs eren.

Both is er trots op. "Er zijn vier mensen onderscheiden, maar ik hoop dat dit afstraalt op het hele team dat achter de schermen aan het Scully-onderzoek heeft meegewerkt."