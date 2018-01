Enquête over waterbushalte bij Hardinxveld-Giessendam

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam en omliggende dorpen kunnen via een enquête laten weten of ze gebruik zullen maken van de Waterbus, als daarvoor een halte komt in Neder-Hardinxveld. De SGP in het dorp wil dat graag.

De partij lanceerde het idee twee weken geleden en inmiddels is gesproken met de exploitant van het openbaar vervoer over water. "Wij staan open voor het idee, maar ik zeg niet meteen ja, want er moet nog wel één en ander worden uitgezocht", zegt directeur Eric Schippers.

Volgens de baas van de Waterbus is het "reizigerspotentieel" het belangrijkste. "Hoeveel mensen willen per waterbus reizen tussen woning en werk? Gaan recreanten er hier gebruik van maken? Dat soort vragen moet eerst beantwoord worden."

Met de animo voor de Waterbus zit het volgens fractieleider Arjan Meerkerk van de SGP wel goed: "Nadat we dit idee lanceerden hebben we al honderden positieve reacties gehad. Via de sociale media ook veel van buiten het dorp. Met de enquète hopen we op nog meer inzicht."

Vijf vragen

Mensen die aan deze enquète meedoen krijgen vijf meerkeuzevragen. Die gaan over het gebruik en de locaties voor haltes, maar er kunnen ook ideeën, wensen en suggesties gedaan worden. Zelf denkt de SGP aan twee afmeerplekken.

"We zetten in op een waterbushalte in Beneden-Hardinxveld, maar we realiseren ons dat we in Boven-Hardinxveld al een veerdiensthalte hebben van Riveer, die ons verbindt met onder meer Gorinchem. Het zou mooi zijn als Waterbus en Riveer op elkaar aansluiten.", zegt Meerkerk.

Het lijkt voor de hand liggend en goedkoper om Waterbus dus de bestaande halte van Riveer te laten gebruiken. "Maar dan zit Beneden-Hardinxveld zonder halte en juist dáár is de meeste vraag, hebben wij al gemerkt", stelt de voorman van de SGP.

Sinds 1 januari hoort Hardinxveld-Giessendam als zevende gemeente bij de Drechtsteden. Om die reden wil de SGP dat het dorp ook wordt aangesloten op het populaire openbaar vervoermiddel van die regio. "We betalen er immers nu ook aan mee".