'Sadistische leider? Nee, een kind van twee meter'

Deels onbetrouwbaar. Zo betitelen de advocaten van de zes verdachten in de grote martelingszaak op Goeree-Overflakkee de verklaringen van de slachtoffers.

Voor de ernstigste verwijten (gijzeling, verkrachting) is onvoldoende bewijs, vinden ze. De slachtoffers zouden hun verklaringen mogelijk hebben aangedikt uit wraak.

De raadslieden hielden woensdag hun pleidooien voor de Rotterdamse rechtbank. Een dag eerder eiste justitie tot zestien jaar celstraf voor de gijzeling, mishandeling en verkrachting van drie slachtoffers. Twee van hen woonden in een begeleid wonen-project op Goeree-Overflakkee.

Ze kregen de maken met vernederingen als waterboarden met urine en het eten van poep met peper en zout. Ook werden plukken haar uitgetrokken, was er sprake van anale verkrachting en werd gedreigd om een vinger of penis bij hen af te snijden.

Woede zou het motief van de verdachten zijn geweest. Twee van de drie slachtoffers waren volgens hen pedofiel. Maar daarvoor is volgens de politie nooit bewijs gevonden.

Sadistische leider



De raadslieden van de verdachten proberen de rol van hun cliënten te minimaliseren of verzachtende omstandigheden aan te voeren.

Over Lionel van G. (25, eis zestien jaar), die door justitie wordt gezien als de grote leider: "Uit rapporten komt juist een bange man naar voren, afhankelijk van zijn ouders. Een twee meter lang kind. Geen sadistische leider die in drugs handelt."

De enige vrouwelijke verdachte, Denise K. (28, eis honderd uur werkstraf), heeft erkend dat zij een keer geweld heeft gebruikt. Volgens haar advocaat gebeurde dat toen haar vriend Jaap S. vertelde over de ontucht met kinderen. "Ze geloofde Jaap. Toen ging bij haar het licht uit. Ze is zelf misbruikt als kind. Een beerput van onverwerkte emoties ging open."

Verslaafde ouders

Over Tommie M. (27, eis zes jaar): "Hij had een slechte start in het leven. Dat klinkt als een cliché, slechte jeugd enzo. Maar het is waar: geboren uit verslaafde ouders, altijd drugs en geweld om hem heen. Dat heeft hij weggespoeld met drank en drugs."

En, ook over M.: "Cliënt behoorde niet tot de kern van de groep. Lionel was de leider. Hij is later bedreigd door Jaap en Lionel."

Jerry den B. (45, eis dertig maanden) zou eveneens vatbaar zijn geweest voor de druk van de groep. "Hij was bang zelf slachtoffer te worden. Dan maar erbij horen."

Vastgetaped

De advocaat van Richard B. (28, eis 40 dagen cel en 200 uur taakstraf) zei dat er geen bewijs is dat zijn cliënt een slachtoffer had vastgetaped en geschopt. "Hij werd overvallen door het geweld. Hij durfde niet weg te gaan, bang dat hij anders ook slachtoffer zou worden."

De laatste spreker woensdag was de advocaat van Jaap S. (29, eis zestien jaar). Net als justitie wees hij Lionel van G. aan als de grote man. "Het was een verhouding leraar-leerling. Lionel bepaalde alles. Als hij zei 'slaan', moest Jaap net zolang doorgaan, tot Lionel 'stop' zei."

Stockholmsyndroom

Volgens advocaat Van Haneghem kan hier zelfs sprake zijn van het Stockholmsyndroom, waarbij sympathie ontstaat voor de gijzelnemer. "Jaap werd ook van zijn vrijheid beroofd. Lionel bepaalde bijvoorbeeld of hij naar zijn vriendin mocht. Ik sluit niet uit dat hij uit bewondering voor Lionel is gaan meedoen met het geweld."

De advocaten van de beide hoofdverdachten hielden nog een bijzonder verweer tegen de aanklacht voor verkrachting. Lionel en Jaap zouden het slachtoffer in Sommelsijk een honkbalknuppel en een bierfles in zijn anus hebben geduwd. Geen verkrachting, zeggen de raadsmannen. "Want er waren geen seksuele intenties. Het was louter om het slachtoffer te vernederen."

Frikandel

De juristen baseren zich daarbij op het zogeheten 'frikandellen-arrest'. Daarin heeft het gerechtshof in Leeuwarden in 2009 bepaald dat het stoppen van een bevroren frikandel in de anus geen verkrachting was, omdat de seksuele context ontbrak. Het hof verwees daarbij op haart beurt naar een arrest van de Hoge Raad, dat had bepaald dat het inbrengen van voorwerpen in de anus niet automatisch verkrachting is.

Donderdag reageren OM en advocaten op elkaars verhalen en krijgen de verdachten het laatste woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Rotterdam uitspraak doet.