Rotterdamse transporteur in de race voor tweede supersonische Tesla-vrachtwagens

Chauffeur Wouter kan niet wachten tot hij straks achter stuur kruipt en directeur Marie-José krijgt ineens opvallend veel sollicitatiebrieven. De Rotterdamse transporteur Breytner had al een revolutionaire elektrische vrachtwagen van Tesla besteld. En nu is het bedrijf in gesprek over een tweede exemplaar.

Nu al moet Wouter Vogelzang regelmatig op de foto met zijn omgebouwde elektrische vrachtwagen. "Mensen weten niet wat ze zien. En vooral niet wat ze horen." Het valt ook de verslaggever op, zijn vrachtwagen rijdt fluisterstil door het centrum van Rotterdam.

Van dieselmotor naar elektrisch

De Rotterdamse transporteur Breytner kreeg in november te horen dat het bedrijf in aanmerking kwam voor de nieuwe vrachtwagen van het revolutionaire merk. Breytner zat sindsdien niet stil. Het bedrijf koopt klassieke dieselwagens en vervangt de dieselmotor voor elektrische aandrijving.

Het eigen elektrische vrachtwagenpark staat inmiddels op vier en dat maakt indruk binnen de transportwereld.

Breytner is van mening dat de Amerikaanse fabrikant ook kan leren van de Rotterdammers. Baartmans: "Wij hebben inmiddels jarenlange ervaring met het ombouwen van dieselvrachtwagens naar elektrisch. Met vallen en opstaan. Die kennis hebben wij Tesla te bieden."

Bezienswaardigheid

Wouter Vogelzang kan ondertussen niet wachten tot het zover is. Achter het stuur van een Tesla-truck zal hij waarschijnlijk een bezienswaardigheid worden in de Rijnmond-regio. Hij is er klaar voor. Met een glimlach: "Ik rij zo snel weg bij een stoplicht, soms trek ik zelf auto's eruit."

Geduld zullen Marie-José en Wouter nog wel even moeten hebben. Niet de techniek, maar de leverdatum is de grootste onzekerheid in het hele proces. Als werkelijk alles meezit lukt het dit jaar nog. Realistischer lijkt de verwachting dat het Europese debuut in Rotterdam plaatsvindt in 2019 of 2020.