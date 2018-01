'Strak geregisseerd protest' Erdogan-aanhangers

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid hebben woensdagmiddag enkele tientallen demonstranten hun steun betuigd voor de Turkse operatie Olijftak, de Turkse inval in Noord-Syrië waar veel Koerden wonen.

Volgens een verslaggever ter plaatse ging het om een strak geregisseerde actie met politieke leuzen om de publieke opinie te beïnvloeden. De actie was na een half uur afgelopen.

Het protest was georganiseerd door de UETD, een lobbyclub in Europa van de Turkse machthebbers. In negentien andere Europese steden waren er woensdag ook bijeenkomsten op straat.

Turkije begon afgelopen zaterdag met operatie Olijftak in Noord-Syrië. De aanwezigheid van Koerdische milities in de regio Afrin is Turkije al jaren een doorn in het oog. Het land wil daar nu een 'veilige zone' van 30 kilometer creëren.

Oplopende spanningen

De spanningen tussen de pro-Erdogan aanhangers en strijders voor een onafhankelijk Koerdistan zijn de laatste tijd ook in onze regio verder opgelopen.

In de nacht van maandag op dinsdag werd het pand van een Turkse vereniging aan de Persoonsstraat in Rotterdam doelwit van PKK-aanhangers. De gevel werd beklad met leuzen en ramen werden ingegooid.