Rotterdam wil niet wachten met renovatie Boijmans

Leefbaar Rotterdam drong er woensdag op aan eerst duidelijke voorwaarden stellen en niet overhaast besluiten over de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Die staat nu gepland voor januari 2019. Wethouder Langenberg ziet uitstel niet zitten. "Dat kost te veel geld."

Die kosten zitten onder meer in de inhuur van brandwachten. “We hebben 24 uur beveiliging in het pand. Dat is prijzig, daarom willen we de vaart erin houden”, zegt Langenberg. De beveiliging werd afgelopen jaar ingesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, omdat het museum anders niet meer brandveilig is.

De veiligheidsregio zou deze gedoogsituatie ook niet langer in stand willen houden dan tot 1 januari 2019.

Maar volgens raadslid Bart-Joost van Rij zou zorgvuldigheid boven alles moeten gaan: “We moeten dit zorgvuldig doen, als dat betekent dat het langer duurt of dat de renovatie een half jaar wordt uitgesteld moeten we dat doen.”

2,9 miljoen

De gemeenteraad sprak woensdag in een commissievergadering over een voorbereidingskrediet van 2,9 miljoen euro. Dat geld is nodig om de renovatie van Boijmans voor te bereiden. Het museum gaat per 1 januari 2019 voor vier jaar dicht vanwege de renovatie. Op 22 februari neemt de gemeenteraad een besluit over dit krediet.

Over de verdere uitvoering van de renovatie moet het volgende college in mei 2018 beslissen. Langenberg beloofde op aandringen van Leefbaar, SP en CDA dat er duidelijke afspraken komen over hoe de verbouwing eruit moet zien en wat het mag kosten.

Tijdelijke expositieruimte tijdens de sluiting van Boijmans is nog niet gevonden, zegt de wethouder.