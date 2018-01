Justitie vervolgt bedrijf niet na fatale brand windmolen Ooltgensplaat

De windmolen waar het fatale ongeluk gebeurde in Ooltgensplaat

Justitie vervolgt een onderhoudsbedrijf uit Barneveld niet voor de dood van twee monteurs op een windmolen in Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee. De mannen van 19 en 21 jaar kwamen in oktober 2013 om het leven toen ze tijdens werkzaamheden door een brand raakten ingesloten.

Volgens justitie treft het bedrijf Bettink geen blaam. Na onderzoek is vastgesteld dat tijdens het werk kortsluiting is ontstaan. Dat werd vermoedelijk veroorzaakt door het vallen van een stuk gereedschap, terwijl de elektriciteit op dat moment nog niet volledig was uitgeschakeld.

Veiliger werken



Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen bij de bouw en tijdens het onderhoud van windmolens. De branche had vlak na het ongeluk ook gevraagd die regels tegen het licht te houden.

Met de beslissing van justitie is het strafrechtelijk onderzoek afgesloten. Bestuursrechtelijk kijkt de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) nog naar het rapport. Die moet beoordelen of de arboregels zijn nageleefd.

Ingesloten



Het ongeluk gebeurde op 29 oktober 2013. De mannen waren op de windmolen aan de Mariadijk bij Ooltgensplaat bezig met onderhoud. Door de brand raakten zij bovenin ingesloten. Twee collega’s waren onderaan de windmolen aan het werk.

De brandweer kon niet ingrijpen, omdat het middenstuk waarop de mannen stonden 67 meter hoog was. Daarvoor bestaat geen reddingsmateriaal.

Een van de monteurs werd onderaan de molen gevonden. Het lichaam van het andere slachtoffer werd dezelfde avond bovenin de windmolen gevonden.